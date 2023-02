Des élèves tentent de boucler le budget de la région bruxelloise

Ce vendredi midi, une vingtaine d’élèves de l’Institut des Ursulines sont en pleine discussion avec le ministre Sven Gatz à propos des priorités budgétaires de la région bruxelloise.

"On a hésité entre donner de l’argent pour une campagne de prévention contre la toxicomanie ou un investissement dans la recherche sur le cancer", explique au ministre Julie, 10 ans. "Ah oui, ça c’est dur comme choix", répond le Sven Gatz. "Mais c’est dur aussi dans la vraie vie ! "

C’est bien entendu d’un jeu éducatif dont il est question dans cette classe. "On doit créer un budget complet. On ne doit pas avoir plus de dépenses que de recettes et on doit être tous d’accord sur les choix que l’on fait, mais c’est ça le plus dur… On n’est presque jamais d’accord !" reconnaît une élève.

A dix ans, les enfants font donc l’expérience très concrète de la négociation politique. "Ils se sont vraiment pris au jeu", explique leur institutrice. "Ils se sont rendu compte que ce n’était pas si facile que ça de poser des choix budgétaires et d’avoir cette responsabilité en tant que ministre. Ils ont dû beaucoup discuter entre eux pour tomber d’accord, c’est un bon exercice !"

Le ministre Sven Gatz, lui, est marqué par la lucidité des élèves : "Ils comprennent la dimension supplémentaire de la popularité, c’est-à-dire qu’il est inévitable que l’on prenne des décisions moins faciles pour des raisons budgétaires. Et s’ils ont compris ça, ils ont tout compris".

Ce jeu éducatif est proposé à toutes les écoles bruxelloises. Ils visent les élèves de la cinquième primaire à la deuxième humanité.