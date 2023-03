Des élèves montois vont envoyer un mini-satellite dans l’espace

Une équipe d’étudiants en option "sciences" de l’Institut du Sacré-Coeur à Mons s’est qualifiée pour la finale du concours Cansat. Cette compétition scientifique est organisée par l’agence spatiale européenne et rassemble des dizaines de classes belges.

Un satellite de la taille d’une canette

Le défi ? Créer le prototype d’un satellite miniature capable de récolter des données sur le monde qui nous entoure et tout cela seulement dans le volume d’une canette de 33 cl. Noha fait partie des participants au projet, il détaille : "Il faut imaginer une canette de 33 cl et à l’intérieur il y a une sorte d’ordinateur […] qui va un peu tout gérer. Et donc nous, on a une particularité c’est que notre système est fourni en électricité par un panneau solaire […], précise-t-il avec fierté, qui va apporter de l’énergie à notre canette et donc à notre petit ordinateur. Grâce à des capteurs, notre ordinateur va capter des données de pression et de température"

Les élèves ont encore quelques semaines pour être prêts. Fin avril, lors de la finale, ils se rendront à la base militaire d’Elsenborn pour propulser leur satellite. En cas de victoire, ils représenteront la Belgique lors d’un concours européen.