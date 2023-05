Des élèves l’Athénée Royal de Quiévrain remportent un grand concours de slam

Deux élèves de 5e Générale de l’Athénée Royal de Quiévrain ont remporté ce mercredi 17 mai, à Bruxelles, le premier prix du concours d’expression artistique "Ma Plume Contre Le Racisme" organisé par le MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie).

Le concours d’expression artistique "Ma Plume Contre le Racisme" était ouvert à tous les élèves du secondaire des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 6e édition portait sur le thème du racisme et des discriminations dans le sport et a regroupé plus de 850 participants.

Les élèves de 5e Générale ont travaillé la poésie et le slam dans le cadre de leur cours de français avec leur professeure. L’Athénée de Quiévrain a donc remporté non pas un, mais deux prix pour leur slam : le premier prix d’Ethan Noulet avec "Danse avec les scandales" et le prix d’encouragement de Carla Damee avec "Natation, sport de toutes les discriminations."