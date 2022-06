Des éléphants vendus aux enchères en Namibie

En Namibie, 170 éléphants vont être vendus aux enchères.

Les éléphants sauvages ne semblent plus les bienvenus dans le nord de la Namibie. Selon les habitants des petits villages, ils détruisent les potagers et sont trop nombreux. Les villageois veulent donc que ces animaux s’en aillent. Le gouvernement a décidé de les vendre au plus offrant.

Mais cette décision est très critiquée car l'espèce est protégée. En Asie comme en Afrique, les éléphants sont en danger à cause du braconnage, de la déforestation et des conflits avec la population locale.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à accueillir un éléphant chez vous ?