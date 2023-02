Des effets spéciaux numériques pour créer un baiser entre 2 personnages dans le film You People

L’un des acteurs du film You People, Andrew Schulz, a révélé dans son podcast que la scène finale du baiser entre Jonah Hill et Lauren London a en fait été créée à l’aide de la CGI (Computer Graphic Imagery), autrement dit en images de synthèse.

Écrite et réalisée par Kenya Barris (créateur de la série américaine culte Black-ish souvent citée par Barack Obama), et co-écrite et jouée par Jonah Hill (best friend de Leonardo DiCaprio), la comédie romantique You People est sortie en streaming le mois dernier.

Le pitch ? Ezra (juif blanc) et Amira (musulmane noire) débutent une relation et tentent d’avancer dans un monde compliqué fait de différences culturelles, raciales et générationnelles. Le film voit aussi le grand retour d’Eddie Murphy (après une tentative hasardeuse en 2021 dans Un Prince à New-York 2).

Dans un numéro récent du podcast Brilliant Idiots, Schulz, qui joue le cousin Avi dans le film, a expliqué que le baiser à la fin du film entre Jonah Hill et Lauren London n’avait pas eu lieu et avait été créé de toutes pièces. Selon lui, ils ont rapproché leur visage comme s’ils allaient s’embrasser puis se sont arrêtés et la CGI a fait le reste :

"Je ne sais même pas si je devrais partager cette merde, mais dans la scène finale, ils ne s’embrassent même pas. C’est CGI. Jure devant Dieu, fils. Je suis là [sur le plateau] en train de regarder le mariage, et je les vois s’embrasser. Et leurs visages s’arrêtent comme ça loin [gestes à environ 15 cm d’intervalle]. Et je me dis : ‘Je me demande comment ils vont jouer ça dans le film. Oh, ils vont probablement couper juste là. Mais dans le film, vous pouviez voir leurs visages se rapprocher, puis vous pouviez voir leurs visages se transformer un peu en un faux baiser".

Le procédé selon lequel les effets visuels sont utilisés dans les films pour améliorer ou modifier ce que les téléspectateurs voient à l’écran est utilisé dans environ 85% des films, que ce soit pour rajeunir ou vieillir une star, pouvoir rester un temps très long sous l’eau… et donc, sans doute, dans ce cas-ci, éviter des actes qui mettent mal à l’aise les comédiens, ce qui renvoie d’ailleurs au métier récent de coordinateur d’intimité.