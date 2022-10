Face à la flambée du coût de l’énergie, les restaurateurs tentent de trouver des solutions. Exemple à Tournai, où le Patio’nément a réduit son espace et ses horaires de service. Objectif : réduire ses coûts de 20% et pouvoir garder son personnel. Et c’est essentiel pour les employés, car le projet social du restaurant est l’inclusion de personnes différentes.

Écoutez notre reportage audio ci-dessus.