Des écoles demandent aux élèves de prévoir des gros pulls : c’est la solution ?

Pour les jours plus frais qui arrivent, des écoles demandent aux élèves de prévoir des gros pulls. Les établissements scolaires doivent aussi faire face à la hausse des prix de l’énergie et ce matin, un directeur d’école explique dans la Dh qu’il a très peur de découvrir le montant du décompte annuel, il sait déjà que ce sera très dur. C’est pour cette raison qu’il est demandé aux élèves de prévoir des gros pulls même s’il sait que ça ne va pas tout régler. Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, explique clairement que la situation financière de la Fédération ne permettra pas de payer toutes les augmentations de factures et qu’il va donc falloir faire attention à l’utilisation du chauffage.

La solution, c’est d’emmitoufler vos enfants pour qu’ils suivent leurs cours ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…