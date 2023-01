Des éclairs noirs de rayons gamma pourraient toucher des passagers en avion

Une recherche suggère que des éclairs noirs, des flashs de rayons gamma, pourraient toucher les passagers d’avions qui traversent des orages.

Sur Terre, les rayons gamma sont produits par la désintégration radioactive, les armes nucléaires et la foudre. Ils sont plus dangereux que les rayons alpha et beta car ils pénètrent plus facilement dans notre organisme, ayant ainsi de graves répercussions sur la santé si le corps y est trop exposé.