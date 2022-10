Des éclairs contre le cancer : des boulangers belges se mettent au service d’une bonne cause

Acheter et déguster de bons éclairs au chocolat pour financer la recherche contre le cancer chez les enfants ? C’est l’objectif derrière la Journée de l’éclair, dont la troisième édition a lieu ce 26 novembre.

À l’initiative de KickCancer et du parrain de l’action, le chocolatier Pierre Marcolini, plus de 150 boulangers et pâtissiers de toute la Belgique se joignent à la cause et feront don des recettes de la vente de leurs éclairs à l’association.

Pour Delphine Heenen, qui a fondé KickCancer il y a 5 ans suite au diagnostic de son fils, l’éclair était la pâtisserie idéale pour ce type d’opération. " En tant que famille, nous avons réussi à traverser les différents traitements en nous réservant régulièrement des petits moments de célébration. C’est cette magie que nous voulons transmettre lors de la Journée de l’Éclair. Célébrons ensemble une fête savoureuse ! Sans oublier le plus important : de cette façon, tout le monde peut soutenir les enfants atteints de cancer d’une manière simple et abordable ! " ​