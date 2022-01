Des éclaircies ce dimanche, un gros coup de vent ce lundi

Le soleil sera plutôt généreux ce matin sur le littoral et le Hainaut, des nuages bas sont par contre attendus ailleurs et particulièrement sur les hauteurs de l’Ardenne. Quelques gelées sont possibles aux premières heures et le mercure ne dépassera pas de 1 à 5°C du sud au nord du pays en fin de matinée.

Durant l’après-midi, on retrouvera un ciel partagé entre belles éclaircies et nuages qui auront tendance à prendre l’avantage au fil des heures. À nouveau, le soleil devrait se montrer plus tenace sur l’ouest du Royaume ! Question maxima : les températures seront en baisse par rapport à hier, sous un vent faible, avec 3°C pour St-Hubert, 5°C pour Spa, 6-7°C dans le centre, 8°C pour Tournai ou Ostende.