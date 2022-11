Des éclairages publics intelligents pour faire des économies mais aussi… protéger les animaux

En région bruxelloise, les communes et Sibelga avaient décidé fin septembre d’économiser sur la consommation d’éclairage public pendant la période plus sombre de l’hiver. Ainsi, du 1er octobre au 31 mars, les lampadaires devaient être éteints une demi-heure avant le lever du soleil. La mesure avait suscité beaucoup de critiques dès sa mise en place, notamment en raison du danger que cela représentait pour les piétons et cyclistes qui sont moins visibles de nuit. Les bourgmestres ont dès lors décidé de faire machine arrière.

Si la réduction de l’éclairage publique semble être une fausse bonne idée à Bruxelles, des alternatives sont toujours à la réflexion au niveau communal. Dans l’écoquartier Schuman-Charmille, à Woluwe-Saint-Lambert, un balisage lumineux intelligent a été mis en place pour les piétons. Grâce aux 11 détecteurs de mouvement installés sur les poteaux d’éclairage, ce balisage LED suit les piétons et cyclistes dans leurs déplacements, en augmentant l’intensité des luminaires à proximité de l’usager, puis en revenant à une intensité minimale après son passage.

Ce dispositif, mis en place par Sibelga après une demande des habitants du quartier, permet de diminuer l’empreinte écologique de l’espace public, sans réduire la sécurité des usagers et tout en protégeant la faune de cette pollution lumineuse.

Mais en cette période de crise, ce système intelligent permet également de réaliser des économies, comme en atteste un projet antérieur sur une piste cyclable de Molenbeek. " Il en ressort que cette technologie placée sur un tronçon de 1 kilomètre permet une économie comparable à la consommation d’un ménage et demi bruxellois par an ", précise Serena Galeone, porte-parole de Sibelga, à Bx1.