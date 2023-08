Des échecs à la série "Stranger Things": le jeu de rôle, nerd ou génial ?

De "E.T" à "Stranger Things", le jeu de rôle est partout dans la pop culture

1974, le premier jeu de rôle, des cartes des dés et beaucoup d’imagination, c’est "Donjon et dragons" peut-être le jeu le plus intelligent de l’histoire ! Dans le film culte de 1982 "E.T" de Spielberg, les protagonistes jouent à "Donjon and Dragons", comme dans la série "Stranger Things", entre monstres, boule de feu et protection : depuis son invention, le jeu de rôle est partout dans la pop culture.

Les jeux de rôles, c’est comme jouer au voleur et policier, avec des règles en plus. Le maître du jeu se tient derrière un écran qui cache ses notes. Il incarne un personnage qui possède des qualités telles que la force, l’intelligence, l’habileté. Il raconte l’histoire du jeu aux joueurs qui réfléchissent à leurs actions pour gagner la partie…

Le jeu de rôle, un monde de "geek" aux règles rébarbatives ou un espace de création, d’imagination et de stratégie ? On lance les dés avec Max Hafniar, rôliste et organisateur du "Rôl'Event" ainsi qu'avec Michel Dufranne, chroniqueur connu sous le nom de Miroslav Dragan dans le monde du jeu de rôle.