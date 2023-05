Des drones et des "hélicoptère ULM", made in Wallonie

En plein cœur du zoning industriel de Nivelles, la société Dynali ressemble en apparence à toutes les autres. Mais ici, on fabrique un produit très particulier : des hélicoptères.

Depuis une trentaine d’années, Francis Huchette, responsable Recherche et Développement mais aussi pilote instructeur chevronné, se plie toujours à cette discipline. Surtout qu’en apparence, l’engin, s’il ressemble tout à fait à un hélicoptère n’en a pas l’envergure : "C’est comme une grosse brouette. Vous voyez que je peux le déplacer seul. Certains de nos clients le garent d’ailleurs dans leur garage."

Ce jeune cadre connaît par cœur toutes les caractéristiques de l’appareil : "C’est un hélicoptère ULM qui a le droit de voler jusqu’à 500 kg de charge totale. Ce qui veut dire qu’il peut emporter une charge utile de 200 kg. Il est équipé d’un moteur conçu et fabriqué chez Dynali. Comme d’ailleurs presque toutes les composantes du H3. Il est pensé d’abord pour le loisir, pour voler avec un passager pendant quelques heures, pour se promener sur de courtes distances."

Hypermaniable et très léger

Et c’est vrai qu’à le voir décoller et évoluer dans le ciel nivellois, on est frappé par sa petite taille et son extraordinaire maniabilité. Pour les besoins de la démonstration, il survole les champs de blé à 1,5 mètre à peine d’altitude… Très impressionnant ! Mais il peut voler à la vitesse de 160 km/heure et monter jusqu’à 10.000 pieds, un appareil idéal aussi pour de courtes missions de surveillance et d’inspection par exemple.

C'est un marché porteur qui permet à la société de vivre sans trop de problèmes. Un petit hélico ULM comme celui-là coûte environ 180.000 euros. "Nous produisons 35 appareils en moyenne chaque année. Mais nous visons une production d’une cinquantaine de machines à moyen terme voire une centaine dans quelques années. Nous les vendons à des écoles de pilotage et à des particuliers."

L’avenir, ce sont les drones

"Et nous avons une partie de nos hélicos qui sont vendus à des entreprises qui les transforment selon leurs besoins en une machine autonome qu’on appelle aujourd’hui un drone. Il sera utilisé pour la surveillance, la logistique mais aussi pour des plateformes offshore ou l’inspection d‘éoliennes et pourquoi pas pour du transport spécialisé à longue distance. Le H3 peut embarquer jusqu’à 200 kg d charge utile. Cela offre pas mal de possibilités… "

Ici presque toutes les composantes de l’appareil sont fabriquées sur place, ce qui requiert de gros investissements en équipements de pointe et des compétences humaines très pointues. Julien Carpentier est devenu mécano chez Dynali par passion de l’aviation. Et comme ses collègues dont beaucoup sont issus du monde de la compétition moto et automobile, la sécurité est son obsession. "Nous n’avons pas droit à l’erreur. Ici chaque action est soigneusement pesée et réfléchie. Et si nous avons le moindre doute, nous en parlons à des collègues; ici pas d’orgueil mal placé. Tout doit être vérifié 3 ou 4 fois. C’est la qualité qui prime, pas la productivité."

L’exception belge

Le drone, c’est l’avenir pour Dynali qui fabrique des engins que le client peut adapter selon ses besoins pour en faire des drones très maniables et très fiables. Un marché centré sur l’Europe et très prometteur mais qui, en Belgique, tarde à décoller. Francis Huchette : " Alors que nous sommes vendus dans toute l’Europe et un peu à la grande exportation, nous ne pouvons pas voler en Belgique qui n’a pas toujours pas de législation autorisant le survol du territoire de nos hélicoptères ULM. " Un appel du pied de cette entreprise qui voit loin et haut.