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Ukraine - Україна

Пожертви Україні, а не різдвяні подарунки | ​​​​​​​Des dons à l’Ukraine, plutôt que des cadeaux de Noël

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il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Це прохання Папи Франциска. Щосереди він звертається до віруючих у Ватикані.

Він закликав "знизити рівень витрат" на Різдво, щоб заощадити гроші та направити пожертви українцям, "які так страждають".

"Давайте зробимо більш скромне Різдво, з більш скромними подарунками. Давайте відправимо те, що ми збережемо, українському народу, який цього потребує: вони так страждають, вони голодні, холодні, стільки людей помирає, тому що немає лікарів і медсестер. ". "Не забуваймо: Різдво — так. У мирі з Господом — так. Але з українцями в серці. Зробимо для них цей конкретний жест", — закликав далі аргентинський єзуїт.

Папа невтомно благав про мир з початку російського вторгнення в Україну в лютому, цю тему він регулярно піднімає у своїх промовах. У четвер, під час публічної церемонії в Римі, він не зміг стримати сліз, згадавши ще раз про Україну, "замучену" війною.

 

© AFP

 

C’est une demande du pape François. Tous les mercredis, il s’adresse à des fidèles, au Vatican.

Il a appelé à " baisser le niveau des dépenses" de Noël afin d'économiser et d'envoyer des dons aux Ukrainiens "qui souffrent tant".

"Faisons un Noël plus humble, avec des cadeaux plus humbles. Envoyons ce que nous économisons au peuple ukrainien qui en a besoin: il souffre tant, il a faim, froid, tant de gens meurent parce qu'il n'y a pas de médecins ou d'infirmiers".   "N'oublions pas: Noël, oui. En paix avec le Seigneur, oui. Mais avec les Ukrainiens dans le coeur. Faisons ce geste concret pour eux", a encore invité le jésuite argentin.

Le pape plaide inlassablement pour la paix depuis le début, en février, de l'invasion russe en Ukraine, un sujet qu'il évoque régulièrement dans ses prises de parole.   Jeudi, lors d'une cérémonie publique à Rome, il n'avait pas pu réprimer ses larmes en évoquant une fois de plus l'Ukraine "martyrisée" par la guerre.

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