Пожертви Україні, а не різдвяні подарунки | ​​​​​​​Des dons à l’Ukraine, plutôt que des cadeaux de Noël

Це прохання Папи Франциска. Щосереди він звертається до віруючих у Ватикані.

Він закликав "знизити рівень витрат" на Різдво, щоб заощадити гроші та направити пожертви українцям, "які так страждають".

"Давайте зробимо більш скромне Різдво, з більш скромними подарунками. Давайте відправимо те, що ми збережемо, українському народу, який цього потребує: вони так страждають, вони голодні, холодні, стільки людей помирає, тому що немає лікарів і медсестер. ". "Не забуваймо: Різдво — так. У мирі з Господом — так. Але з українцями в серці. Зробимо для них цей конкретний жест", — закликав далі аргентинський єзуїт.

Папа невтомно благав про мир з початку російського вторгнення в Україну в лютому, цю тему він регулярно піднімає у своїх промовах. У четвер, під час публічної церемонії в Римі, він не зміг стримати сліз, згадавши ще раз про Україну, "замучену" війною.