Des dizaines de selles récemment volées dans les écuries wallonnes

De nombreux propriétaires de chevaux ont été victimes de vols de selles ces derniers mois et depuis début mai en particulier. Des vols perpétrés un peu partout en Wallonie. 18 selles d’un coup à Gouy-les-Piétons, dans le Hainaut, 12 selles à Marche, une dizaine à Lasne. La région liégeoise n’a pas non plus été épargnée avec des vols à Flémalle et à Harzé. Et au vu du nombre de vols et de la manière dont ceux-ci s’opèrent, les propriétaires se posent beaucoup de questions.

Les propriétaires de chevaux sont inquiets car un vol de selle représente un préjudice important. Souvent près de 4000 euros pièce. Des selles parfois rangées dans des endroits discrets et sécurisés. Alors les propriétaires en sont persuadés : les voleurs ont dû repérer les lieux à l’avance. En discutant entre eux via les réseaux sociaux, ils se sont aussi rendu compte de similitudes dans la manière d’opérer.

Laura Libert a été victime d’un de ces vols, à Harzé. Elle témoigne : " On peut vraiment parler d’une épidémie. En 2016 il y a eu exactement la même chose et là, ça recommence. Ils ont toujours le même mode opératoire : ils rentrent, prennent une brouette ou un petit trolley, ils prennent les selles et uniquement les selles. Le reste est jeté à terre et n’a pas d’importance pour eux. Ensuite ils repartent par des prés ", affirme-t-elle.

Ces selles ne sont pourtant pas faciles à revendre. En tout cas en Belgique, car elles sont marquées : " Elles sont toutes marquées d’un numéro de série à l’intérieur des selles, ce qui rend la revente d’un propriétaire à un autre propriétaire ou d’un particulier à un autre particulier peut-être un peu plus compliquée, mais peut-être que dans d’autres pays ils n’y regardent pas. Je suis tombée sur quelques sites de type deuxième main des pays de l’Est et il y a beaucoup de nouvelles annonces avec des nouvelles selles. Je cherche désespérément la mienne mais à mon avis c’est peine perdue ", estime-t-elle.

En Belgique, une étude chiffre à 400.000 chevaux le nombre d’équidés présents. 135.000 pour la Wallonie et Bruxelles. La Ligue équestre Wallonie-Bruxelles compte 42.000 membres.