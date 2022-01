Des dizaines de pigeons empoisonnés à Marchienne-au-Pont

Face à une prolifération de pigeons, on peut comprendre l’agacement de certains riverains, mais pas l’empoisonnement : "Le pigeon des villes a rapidement été considéré comme nuisible, mais c’est un oiseau très sociable, très intelligent", s’insurge Franck Lorigiola. "Il existe des moyens doux et humains pour les réguler. Les pigeonniers urbains, par exemple, qui sont de grands dortoirs pour pigeons. A ces endroits, nous pouvons les rassembler, procéder à des contrôles sanitaires et à des stérilisations".

A Charleroi, c’est la Ville qui est en charge de l’aspect sanitaire lié aux pigeons (SOS propreté). L’administration assure ne pas être responsable de ces empoisonnements. Aujourd’hui, la ville se sert en effet soit de pilules contraceptives, soit de remplacement d’œufs prélevés dans des nids par des œufs de plâtre.

A Marchienne-au-Pont, l’ASBL "Au bonheur de vica", n’a malheureusement rien pu faire pour sauver "plusieurs dizaines" de pigeons empoisonnés.