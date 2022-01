Des dizaines de milliers de participants à la mobilisation européenne en réaction aux mesures sanitaires

"C’est nécessaire d’avoir la liberté parce qu’on n’en a plus. L’amour, c’est notre religion. La vérité, c’est notre vie et la liberté, c’est notre droit", a confié une manifestante déguisée en statue de la Liberté à nos équipes. Des propos qui font écho à ceux d’autres participants, comme ce couple de Verviétois venus pour "défendre nos libertés". La question de la vaccination mobilise par ailleurs fortement les participants, avec l’expression de craintes concernant la vaccination des enfants ou encore le rejet de l’éventualité d’une obligation.

"Je ne voudrais pas que mes enfants soient vaccinés. Je suis contre l’obligation vaccinale, ça nous fait peur qu’on nous oblige un jour à se faire vacciner. Il n’y a plus aucune liberté, on n’a pas le droit d’aller au ciné, au resto, ce n’est pas normal. On demande au gouvernement d’arrêter d’obliger les gens à faire ce qu’eux veulent", explique ainsi une manifestante, tandis qu’un autre regrette la division actuelle en "clans", et "qu’on essaie de monter les gens les uns contre les autres". "Moi, tous les non vaccinés ne me déplaisent pas et tous les vaccinés non plus", complète-t-il.