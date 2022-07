Des dizaines de demandeurs d'asile dorment dehors à Bruxelles : les ONG dénoncent

Pour forcer Fédasil à trouver une solution d'hébergement pour les candidats réfugiés, plusieurs avocats ont introduit des actions en justice devant le tribunal du travail de Bruxelles. Des centaines de jugement favorables ont été prononcés, généralement assortis d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre de la mesure d'hébergement.

Une astreinte est censée inciter la partie ayant perdu le procès à faire diligence. Encore faut-il pouvoir percevoir l'astreinte quand cette partie est défaillante ou de mauvaise volonté. Et c'est là que le bât blesse, explique Maître Hélène Crokart : "Fédasil ne paie pas les astreintes que l'on réclame. En réalité, Fédasil est un organisme qui est une entité juridique différente de celle de l'Etat et donc ce n'est pas l'état à proprement parler qui est condamné à payer ces astreintes mais bien Fédasil. Or, lorsqu'on met en place une saisie, nous ne pouvons saisir que les biens qui ne sont pas utiles à l'exercice de sa mission publique. Et en réalité, on ne peut pas procéder à une saisie financière sur les comptes, puisque l'argent que Fédasil reçoit, elle l'utilise pour sa mission publique. Et le matériel dont Fédasil dispose également donc on se heurte à cette difficulté supplémentaire. (...) Pour l'instant, les sommes que Fédasil doit sont faramineuses mais Fédasil ne s'exécute pas et l'Etat belge ne prend évidemment pas le relais."

Avec la fermeture du Petit-Château pendant les quatre prochains jours, les ONG redoutent un accroissement spectaculaire du nombre de personnes qui passeront la nuit dehors d'ici lundi.