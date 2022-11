Des dizaines d'arrestations lors d'actions pour le climat dans les aéroports américains

Plusieurs dizaines de militants ont été arrêtés jeudi lors d'actions contre le changement climatique menées dans différents aéroports des États-Unis, rapporte le New York Times. Les manifestants ont notamment bloqué l'entrée principale de l'aéroport de Teterboro, dans l'État du New Jersey. Situé à 19 kilomètres de l'arrondissement de Manhattan à New York, cet aéroport est très fréquenté par les voyageurs d'affaires et les jets privés.

Des actions ont également été menées dans des aéroports de Caroline du Nord, de Californie et de Washington, entre autres. Le nombre exact de militants arrêtés n'est pas connu mais au moins 15 à 20 personnes auraient été interpellées dans le seul New Jersey. Deux personnes qui se seraient collées à un objet auraient également été conduites à l'hôpital.

De nombreuses actions en faveur du climat ont été organisées dans au moins 12 autres pays ces derniers jours. Près de 300 personnes ont notamment été arrêtées lors d'actions à Schiphol, aux Pays-Bas, samedi dernier.