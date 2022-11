Des dizaines d’applications qui vous espionnent !

Vous êtes nombreux à nous consulter pour savoir pourquoi des publicités s’affichent régulièrement sur l’écran de votre smartphone. Et dans ce cas, il n’est pas impossible que votre téléphone soit visé, après avoir installé une application qui va être utilisée pour la diffusion de ces contenus publicitaires.

Des chercheurs de la société Human Security ont en effet récemment découvert que 75 applications, présentes sur le Play Store du système Android, permettaient cette activité et que, chez Apple, 10 applications de l’App Store étaient également concernées. Selon ces chercheurs, les pirates ont mis à jour une technique qu’ils avaient déjà utilisée en 2019 après avoir réussi à glisser un malware publicitaire dans 40 applications du système Android. Et cette fois, ils ont pu élargir leur cible en augmentant le nombre d’applications et en visant également les iPhone.

Contrairement à ce que vous pouviez imaginer, ce n’est pas la collecte de données qui est visée par les pirates mais bien celle de se faire de l’argent. Ils vont utiliser plusieurs techniques de fraude en prenant notamment contact avec des structures qui souhaitent diffuser des publicités. Ils vont alors mettre en évidence que leurs applications sont très populaires mais aussi, respectueuses des lois.

Et quand les structures tombent dans le piège, ces publicités vont être diffusées quand l’utilisateur du smartphone a, par exemple, verrouillé son écran. Ce n’est qu’en réactivant son smartphone qu’il pourra alors la découvrir. Il est aussi possible que la publicité ne soit pas visible du tout car elle aura été placée en arrière-plan d’une application. Mais, grâce à cette technique, les pirates vont pouvoir envoyer les chiffres de diffusion et ils seront ainsi rémunérés.

Dans le cadre de leur enquête, les chercheurs ont découvert que les applications concernées ont été installées plus de 13 millions de fois. Informés Apple et Google ont évidemment rapidement réagi et les ont toutes supprimées de leur store. Toutefois, si l’une d’elles est présente sur votre smartphone, nous vous invitons évidemment à la retirer immédiatement.

Voici la liste des 10 apps iOS :

Loot the Castle

Run Bridge

Shinning Gun

Racing Legend 3D

Rope Runner

Wood Sculptor

Fire-Wall

Ninja Critical Hit

Tony Runs

Les 75 apps Android :