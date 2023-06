Des dizaines d’animaux saisis dans des sites d’abattages clandestins dans le Borinage et le Tournaisis

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), l’Unité du bien-être animal de la Région wallonne (UBEA) et huit refuges pour animaux se sont mobilisés pendant deux jours pour sauver 184 moutons et dix chèvres destinés à un abattage illégal dans trois endroits de la province à Lens, Boussu et Tournai.

Deux premiers abattoirs clandestins ont été découverts ce mercredi 28 juin après des contrôles de l’AFSCA et de l’UBEA dans le Borinage et dans le Tournaisis : 109 moutons et dix chèvres étaient sur le point d’être abattus. Les policiers présents sur place ont décidé la saisie de ces animaux et ont contacté les refuges pour les prendre en charge.

"Ce sont des endroits où les moutons étaient abattus sans étourdissement, ce qui est maintenant complètement interdit en Wallonie, explique Sophie Locatelli, la présidente du Rêve d’Aby, l’un des refuges appelés sur place pour évacuer les bêtes. "Les moutons étaient très malades avec des pathologies parfois graves. Ce qui est encore plus troublant pour nous, c’est qu’on a retrouvé des animaux qui étaient dévorés vivants par des larves de mouches. Et donc, se pose la question des soins qui étaient apportés à ses moutons".

Collaboration entre refuges

Cinq refuges wallons et deux refuges flamands se sont dirigés vers le Borinage pour prendre en charge 89 moutons et dix chèvres. Peu de temps après, un second abattoir clandestin est découvert dans le Tournaisis où là les associations prennent en charge une trentaine de moutons.

L’Association Animaux en péril dénonce les conditions dans lesquelles ces animaux étaient maintenus "Serrés les uns contre les autres dans des abris de fortune composés de vieilles palettes et tôles, le tout construit sur un terrain qui s’assimile à une décharge". L’association assure que ces bêtes proviennent de nombreux pays européens et ont vécu de longs trajets avant d’être entreposés pour finalement être abattus.

Le jeudi 29 juin, plusieurs associations de défense des animaux sont intervenues également dans une ferme de Wallonie Picarde où les propriétaires pratiquaient l’abattage d’ovins. En deux jours, huit refuges ont ainsi absorbé 194 ovins et caprins signale Animaux en péril.

Placés en quarantaine et en soins intensifs

Les vétérinaires des différents refuges ont examiné la majorité du cheptel. Celui-ci souffrirait de déshydratation, de maigreur et de "fièvre du transport". Une grande partie des moutons serait également touchée par une maladie infectieuse cutanée.