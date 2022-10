Des dizaines d’ânes sauvés d’un trafic international et recueillis en Belgique

14 ânes en provenance de Gaza, d’Israël et d’Egypte ont été recueillis vendredi par l’association Les Poilus du Blé à Wavre où ils seront suivis avant d’être proposés à l’adoption. Près de 300 de ces animaux ont pu être sauvés d’un trafic international.

Les ânes seront envoyés auprès de différents centres d’accueil spécialisés en Belgique mais aussi en France : "Ils étaient voués à une mort certaine dans d’atroces souffrances" se désole Sandrine Niclaus, la présidente des Poilus du Blé, "Il y a tout un trafic international principalement destiné au marché chinois. On les abat pour leur viande, leur peau, mais aussi d’autres parties pour des produits aphrodisiaques".

Certains animaux présentent d’ailleurs des signes de maltraitance : "Il y en a un qui est borgne, l’autre qui a des blessures aux pattes. Celui-là est tout maigre, il restait tout seul dans le fond du camion. On va l’observer de près pendant les prochains jours". LE but, trouver ensuite une famille d’adoption, ils sont toujours adoptés en couple pour leur bien-être. Sandrine et son équipe passent du temps avec les ânes, pour connaître leurs caractères et donc mieux conseiller les familles en vue de l’adoption. Mais avant tout quelques soins sont nécessaires.