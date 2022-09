Bpost va installer des distributeurs de colis dans 70 gares supplémentaires dans les six prochains mois. "La collaboration entre bpost et la SNCB est confirmée et étendue", soulignent jeudi les deux entreprises publiques dans un communiqué commun.

bpost a commencé à installer les premiers distributeurs de colis accessibles au public en Belgique en 2011. À l’heure actuelle, plus de 600 distributeurs de colis sont répartis dans toute la Belgique, dont 33 dans des gares.