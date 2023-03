Des discours de mariage aux lettres de motivation, l’intelligence artificielle entre dans les mœurs.

Lettres de motivation, CV, devoirs, illustrations, chansons, jeux vidéo… Grâce à des instructions simples à donner, le grand public s’est rapidement emparé de ChatGPT et d’autres intelligences artificielles "génératives" de contenus pour des usages du quotidien.

Ce n’est qu’un début : depuis le 1er mars, ChatGPT peut être utilisé par des entreprises tierces. L’outil commence à être intégré dans un nombre croissant d’applications. Et les prochaines semaines verront arriver GPT-4, une nouvelle version plus puissante et des concurrents chez Google ou Meta (Facebook).