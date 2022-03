Des dirigeants "agressifs" envers l’arbitre, grosse tension entre Neymar et Donnarumma : l’après-match a été tendu dans le camp du PSG

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo, mécontents de l’élimination de leur équipe mercredi 3-1 face au Real Madrid en 8e de finale de C1, ont eu un "comportement agressif" envers les arbitres à la fin du match, ont rapporté les médias espagnols, ce que le PSG conteste. Une grosse tension serait également apparue entre Neymar et Gianluigi Donnarumma. Les deux joueurs auraient même dû être séparés par des équipiers.

Après le coup de sifflet final, Al Khelaifi et Leonardo sont descendus de leur loge pour se diriger vers les vestiaires des arbitres, ont confirmé des sources du Real Madrid à l’AFP, sans donner davantage de détails.

Les dirigeants du PSG étaient en colère sur la décision arbitrale sur le premier but de Karim Benzema (61e) : l’avant-centre français a pressé le gardien parisien Gianluigi Donnarumma avant de marquer, et les arbitres ont décidé de ne pas siffler faute et de valider son but.

Une version contestée par le club parisien : selon une source interrogée par l’AFP, Leonardo et le président ont voulu parler à l’arbitre et ont insisté quand il a refusé. Le ton est monté quand ils se sont aperçus que la scène était filmée par un téléphone portable et qu’ils ont demandé au propriétaire d’arrêter.