Des difficultés à trouver le sommeil ? Ces gestes simples peuvent vous aider

Celles et ceux qui ont tout tenté en vain peuvent se tourner vers la sophrologie. Destinée à se détendre, à harmoniser corps et esprit et à chasser toutes les tensions et les angoisses qui peuvent vous empêcher de dormir, la sophrologie est aujourd'hui connue pour lutter contre certains troubles du sommeil. Il ne faut donc pas hésiter à recourir à ce type de séances pour avoir enfin une chance de tomber dans les bras de Morphée.

De nombreux ouvrages explorent le sujet. Ce pourrait être un premier pas pour tenter de trouver le sommeil. Parmi les derniers en date, "Réveiller son sommeil" de Caroline Rome se penche sur l'équilibre des rythmes sur 24h via différents exercices qui invitent au changement et à la prise de conscience. Il est ici question de redonner au sommeil ses lettres de noblesse en le rendant aussi naturel que possible, au point de ne plus y penser au quotidien.