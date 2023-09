Des difficultés à l'école ? "Viens je t'explique" revient pour t'aider à réviser !

La nouvelle saison s’annonce riche en contenus et en innovations, tout en conservant sa vocation première : offrir des leçons de qualité aux enfants de 6 à 12 ans. Que ce soit en mathématiques, en français, en éveil, en technologies, en langues ou en arts, chaque épisode est élaboré en collaboration avec les inspecteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but ? S'attaquer aux matières les plus problématiques pour les élèves du primaire sans oublier de s’amuser !

Pour alléger le ton et rendre les séances d'apprentissage plus agréables, l'émission intégrera des interludes divertissantes tels que " La question du jour " et la pause sportive avec " La danse " en fin d'émission...

Autre nouveauté, des cours d'économie feront également leur entrée dans le programme !