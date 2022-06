Des Diablotins déjà qualifiés partagent face à l’Ecosse en qualifications pour l’Euro espoirs

Les Diablotins ont partagé l’enjeu (0-0) face à l’Ecosse en qualifications pour un Euro U21 pour lequel ils ont déjà validé leur ticket et leur première place dans le groupe I.

Déjà qualifiés, les Diablotins affrontent l’Ecosse en qualification pour l’Euro U21. L’occasion pour Jacky Mathijssen de tester des choses et on retrouve notamment au coup d’envoi des joueurs comme Boussaid, Matazo, Bakayoko ou Zaroury qui n’étaient pas titulaires lors de la plupart des matchs de la campagne qualificative.

Et on le sent dans le jeu. D’autant plus que le terrain synthétique détrempé de Saint-Trond n’aide pas. La première période est équilibrée et les Belges peinent à se montrer réellement dangereux. Quelques incursions de Zaroury sur le côté gauche sont tout de même à noter. Les deux équipes rentrent au vestiaire alors que le marquoir affiche 0-0.

A l’heure de jeu, Mathijssen réalise trois changements et fait entre Siquet, Nkuba et Oyen. Des changements qui amènent un nouveau souffle, les Belges se créent une belle occasion mais la tête de Nkuba sur un centre de Zaroury est trop centrale pour tromper le portier écossais (65e).

Le score ne bougera pas et les espoirs bouclent donc leur parcours dans ces qualifications par un partage face à l’Ecosse (0-0).