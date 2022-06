Des Diables rouges peu inspirés encore une fois frustrés par le pays de Galles

Pour le troisième match de la Belgique en 8 jours, Roberto Martinez continue à faire tourner ses pions. Kevin De Bruyne et Axel Witsel sont les seuls à être titularisés pour la 3e fois alors que la défense noir-jaune-rouge est une nouvelle fois remaniée. Theate fait sa première apparition de la semaine et est accompagné de Dendoncker – confirmé après sa bonne prestation contre la Pologne – et Boyata, réaligné malgré ses difficultés face aux Pays-Bas.

Une arrière-garde belge qui est mise à rude épreuve dès les premières minutes de jeu. Boostés par un hymne national chanté à tue-tête dans les travées du Cardiff City Stadium, les Gallois démarrent pied au plancher… et font trembler les filets dès la 5e minute via Ampadu. Heureusement pour la Belgique, un hors-jeu est signalé par le VAR et le score reste de parité.

La Belgique s’affiche pour la première fois à l’avant à la 9e minute. Hennessey est vigilant sur une reprise de Tielemans. Ce sera une des rares occasions belges du match. La Belgique peine en effet à franchir les premières lignes galloises et manque d’initiative pour déplacer ce bloc bien organisé. Batshuayi est trop isolé et les déchets techniques dans les trente derniers mètres coulent les sporadiques offensives belges. Alors que Yannick Carrasco tergiverse et manque de conviction (29e et 32e), le pays de Galles est davantage tranchant.

Après une tentative de Bale (14e), c’est Roberts (37e et 39e) qui s’affiche par deux fois dans les parages de Koen Casteels, sans parvenir à cadrer.

La meilleure occasion belge de la première période est pour le duo Batshuayi – Trossard. L’attaquant de Besiktas pense s’offrir un face-à-face avec Hennessey suite à un beau crochet mais se fait stopper par Davies. Trossard récupère fortuitement le cuir mais manque de réactivité pour le pousser au fond (41e).