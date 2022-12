Des Diables cruellement inefficaces, Romelu Lukaku s’offre un triste record : les stats après Croatie – Belgique

Les Diables Rouges sont éliminés de la Coupe du monde 2022. La Belgique n'est pas parvenue à l'emporter face à la Croatie ce jeudi (0-0), malgré de nombreuses occasions créées. Une énorme désillusion pour les Diables qui, avec un but marqué en trois rencontres, ne pouvaient peut-être pas espérer mieux.

Selon les statistiques fournies par Opta, la Belgique n'a marqué moins de buts qu'une seule fois en 19 participations à des tournois majeurs (Coupe du monde et Euro). En 1930, les Belges avaient inscrit... 0 but lors du Mondial uruguayen. Il faut également remonter en 2010 pour voir les Diables rester muets durant deux matches consécutifs.

Pourtant, lors de cette ultime rencontre de la compétition face aux Croates, la Belgique a tenté et s'est procuré plusieurs occasions franches. On pense évidemment au pauvre Romelu Lukaku, monté à la pause, qui a touché le poteau avant de manquer une occasion en or en fin de partie. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables a d'ailleurs accumulé 1.67 Expected Goals sans trouver le chemin des filets. C'est tout simplement la plus grosse valeur xG sans marquer pour un joueur dans un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).

Enfin, un autre joueur n'a pas été en réussite durant ce Mondial qatari. Troisième du dernier Ballon d'Or, Kevin De Bruyne n'a pas répondu aux attentes. Il reste néanmoins le joueur qui a été impliqué dans le plus de tirs sans être impliqué sur le moindre but à la Coupe du Monde 2022 (7 tirs et 8 dernières passes).