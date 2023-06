Des dessinateurs de renom à Liège pour les 75 ans de la Déclaration des Droits de l’homme

La Cité Miroir va accueillir du 6 octobre 2023 au 10 janvier 2024 le réseau international de dessinateurs de presse "Cartooning for Peace" pour une exposition de dessins de presse interrogeant l’état des droits humains à l’occasion des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre, ont annoncé jeudi les organisateurs. Une centaine de dessins de presse de dessinateurs belges et étrangers de renom seront proposés.

A travers leurs dessins, les cartoonistes vont questionner et célébrer les grands thèmes de la Déclaration. "L’exposition met en scène les droits fondamentaux indispensables à nos sociétés et pourtant encore bafoués chaque jour à travers le monde. De manière ludique, pédagogique et engagée, elle montre que ce texte de 1948 reste un idéal à atteindre et invite également à aller de l’avant en questionnant de nouveaux droits indispensables aujourd’hui et demain comme ceux liés au numérique et à l’environnement", expliquent le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et "Cartooning for Peace".

Parmi les dessinateurs belges exposés, figureront la Liégeoise Cécile Betrand, le Bruxellois d’origine russe Constantin Sunnerberg alias Cost, Pierre Kroll, ainsi que le Brugeois Marc De Cloedt, alias Marec. Certains d’entre eux ont déjà confirmé leur présence le 6 octobre, jour de l’inauguration.