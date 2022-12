Des demi-finales du Mondial sans la Roja, mais au fort accent espagnol

Éliminée en huitième de finale par le Maroc, l'Espagne sera pourtant bien représentée dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022. Le contingent de 23 joueurs évoluant en Liga place le championnat espagnol loin devant ses homologues du Big five.

23. C'est le nombre de joueurs de Liga qui peuvent encore espérer remporter le Mondial qatari. Et ce, même si la sélection espagnole, avec 18 de ses membres évoluant au pays, a déçu en se faisant sortir dès les huitièmes de finale par le Maroc. C'est bien simple : sur les 104 joueurs encore en lice, pratiquement un sur quatre évolue dans le championnat espagnol. Une statistique d'autant plus impressionnante quand on sait que la Ligue 1 française et la Premier League anglaise, deuxièmes ex aequo, comptent 14 demi-finalistes, soit neuf de moins que la Liga !

Le nombre de joueurs du Big 5 en 1/2