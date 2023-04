Des demandeurs d’asile occupent un nouveau bâtiment à Bruxelles, rue de la Loi, à côté du siège du CD&V

Pour ces citoyens solidaires des migrants demandeurs d’asile, cette occupation est une manière d’héberger des personnes sans toit, tout en rappelant qu’il faut rapidement remédier à ce manque de places dans les centres Fedasil, l’agence fédérale belge pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Ce sont encore actuellement 3000 demandeurs d’asile qui dorment dehors, selon le collectif "Stop crise de l’accueil", qui vient en aide à ces personnes. "Il faut des solutions structurelles ici et maintenant. Or, les seuls textes sur la migration qui sont sur la table ne répondent absolument pas à l’urgence", a déclaré le collectif dimanche.

Plusieurs activistes portaient des masques reproduisant le visage du Premier ministre, Alexander de Croo, et de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor. "Les masques, c’est pour rappeler que ce sont les membres du gouvernement qui auraient dû ouvrir de nouvelles places d’hébergement. Mais tant que les ministres ne prendront pas leurs responsabilités, on le fera à leur place. Il y a un mois, on a aidé 70 personnes à s’abriter. Aujourd’hui, on le refait", a déclaré Sacha du collectif "Stop crise de l’accueil".

En mars dernier, plusieurs activistes avaient investi un bâtiment près de la gare de Bruxelles-Nord, à Saint-Josse-ten-Noode. Destiné à devenir le futur centre de crise national, le bâtiment avait là aussi une forte valeur symbolique. Après plusieurs jours d’occupation par une septantaine de demandeurs d’asile, une solution a pu être trouvée entre l’État et des occupants, au travers d’une concertation via un juge de paix. Tous les demandeurs d’asile ont été relogés par l’État, dans des hébergements dignes.

Selon le collectif "Stop crise de l’accueil", les mesures proposées actuellement par le gouvernement fédéral n’auront aucun effet à court terme. Or, la Belgique est condamnée régulièrement par différents tribunaux pour non-respect de la loi en matière d’asile. Il rappelle également qu’en septembre 2022, plus de cinquante associations ont signé une