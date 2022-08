Des demandeurs d'asile découvrent l'athlétisme au stade Roi Baudouin et assisteront au Mémorial Van Damme

Un des sponsors du Mémorial Van Damme a pris l'initiative de réunir ce jeudi, au Stade Roi Baudouin, 64 jeunes réfugiés et demandeurs d'asile pour leur faire découvrir l'athlétisme. Ils viennent des quatre coins du globe (Afghanistan, Yémen, Tchétchénie, Congo, Soudan ou Syrie) et sont hébergés dans des centres Fédasil ou par les ONG Minor Ndako et SOS Villages d'Enfants (l'association que parraine depuis plusieurs années l'actuelle directrice du Mémorial Van Damme, Kim Gevaert).