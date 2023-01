Des décorations de Noël toute l'année dans nos rues ? Voici pourquoi certaines communes les maintiendront même en été

Mais Namur et Mons sont des exceptions. Des villes comme Wavre, Verviers, Ixelles, Bruxelles ou Charleroi retirent l’ensemble de leurs décorations lumineuses après les fêtes. Souvent, ces villes ont confié la pose et le retrait de toutes ces décos à des entreprises privées, via un marché public. "Cela facilite les choses", explique l’échevin en charge du dossier à Liège Roland Léonard.

"Nous nous concertons avec l’entreprise en question pour savoir ce qu’on veut et ce dont on a besoin chaque année. Ils nous font une proposition. Lorsqu’on accepte, ce sont eux qui s’occupent du reste. On fonctionne comme cela depuis le lancement de "Liège, Cité de Noël" il y a une bonne quinzaine d’années. Auparavant, je me souviens que certaines rues par exemple, via leurs associations de commerçants, mettaient leurs propres décorations. Le courant était pris chez l’un des commerçants qui décomptait ensuite cela de sa facture d’électricité, ce qui n’était pas toujours évident à calculer. En plus, ces décorations n’étaient pas toujours enlevées après les fêtes et se dégradaient. Parfois, quelques années plus tard, le commerçant chez qui le branchement était fait avait remis son commerce à un autre, qui ne savait pas comment cela fonctionne. Cela pouvait entraîner quelques tracasseries. Tout cela est terminé puisque, désormais, tout passe par la Ville et son prestataire privé".