"On a tous un citron au fond du frigo, que l’on utilise trois petites gouttes par ci, par là. Pour cette rubrique, je vous propose de le mettre au centre de nos plats" explique Aline Gérard.

Une vinaigrette ultra-fraîche, aux saveurs asiatiques

Citron vert ou jaune, tamari, vinaigre balsamique, huile d’olive et sel et poivre. Fouetter et accompagner de tomates !

Sel aux herbes

Zeste de citron et sel fin bien mélangés, au four à 100 degrés dix à quinze minutes. Refroidir et effriter. Ajouter sauge, romarin ou thym séché. Une préparation pour accompagner des œufs, un poisson, aubergines ou courgettes, tomates…