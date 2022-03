Des décisions attendues ce lundi sur le prix des carburants et l'énergie en Belgique

Des décisions sont à attendre dans "les prochaines heures", soit demain/lundi, sur les prix des carburants à la pompe et/ou sur ceux de l'énergie (électricité, gaz, mazout), entend-on en coulisses dimanche. Un kern consacré à l'énergie est d'ailleurs prévu lundi en fin d'après-midi.

Côté flamand cette fois, le président de Vooruit Conner Rousseau a exprimé dimanche auprès de VTM son attente de décisions en matière d'énergie (TVA sur le gaz) et de carburants (baisse des accises) pour lundi soir. La baisse de la TVA à 6%, que réclament les socialistes sur l'électricité et le gaz, devrait être pérenne, estime-t-il, mais une baisse temporaire peut déjà être un premier pas. La prolongation dans le temps du tarif social élargi est à voir en fonction de cette possible décision sur une baisse de TVA, ajoute le jeune président de parti.

La question du timing se pose, car la semaine à venir sera aussi déterminante pour le nucléaire, le fédéral devant trancher en principe d'ici le 18 sur la possible prolongation de deux réacteurs au-delà de 2025.