Des déchets marins transformés en vêtements durables.

Des pneus aux filets de pêche en passant par les milliards de morceaux de plastique qui flottent à la surface des océans : la pollution marine est un véritable désastre écologique. Décidé à débarrasser les plages et les grandes eaux de leurs détritus, tout en limitant le recours aux ressources naturelles polluantes, un entrepreneur s'est lancé dans la confection de vêtements durables à partir de ces déchets qui nuisent aux écosystèmes.

On parle souvent de la pandémie de Covid-19 comme d'un détonateur en matière de prise de conscience écologique mais certains acteurs avaient déjà entamé leur mue, sinon initié des projets en faveur d'une consommation et d'une production plus responsables et durables bien avant la crise sanitaire.

C'est le cas de l'entrepreneur espagnol Javier Goyeneche, fondateur de la marque Ecoalf, qui a fait de la pollution marine sa cible - et sa ressource - principale dès 2009. Un modèle inspirant qui n'a cessé d'évoluer depuis ses débuts au point de faire émerger une organisation à but non lucratif qui s'emploie aujourd'hui à nettoyer les océans. Et ce n'est pas tout puisque la marque vient d'inaugurer un magasin conçu à partir de 3,3 tonnes de plastique recyclé et imprimé en 3D pour sensibiliser à la fonte des glaciers.