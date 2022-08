Des cuberdons au camembert ? "Le Roi du Cuberdon" ne manque pas d’originalité à Liège

Installé à Saint-Nicolas, en province de Liège, Davide Rosato fabrique l’entièreté de ses produits à la main. Une recette simple avec un mélange d’eau, de sucre et de la pulpe de fruits. Il propose des cuberdons de différentes couleurs et aux goûts variés : le classique framboise, mais aussi fraise, anis, cerise et même laquement. Toujours à la recherche de goûts originaux, ce confiseur liégeois a même créé une gamme aux légumes. Courgette, poivron, betterave, la créativité ne manque pas dans les ateliers de cette confiserie 100% artisanale. Des pâtes de fruit à la pâte à tartiner, en passant par les lards et le sirop de cuberdon, Davide Rosato s’est attaqué à tout l’univers de la friandise. Tous les produits utilisés proviennent de collaborateurs et producteurs locaux. "Le Roi du Cuberdon" met l’accent sur la passion, le savoir-faire, le terroir et l’environnement.