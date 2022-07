Des croisières promenades sur la Meuse visétoise durant tout l’été : un autre regard sur le fleuve.

Voici quelques jours, le "Prince Albert" a battu un premier record en faisant le plein de touristes, preuve que le produit plaît aux familles : " Superbe, s’exclame cette touriste venue avec son enfant, c’était imprévu. On est allé sur la plaine de jeux, on a vu le bateau et on s’est lancé. " Le regard fixé face à la Meuse, cet autre touriste savoure : " c’est pittoresque, c’est bien pour les enfants et pour découvrir la Meuse autrement ; on emprunte souvent le Ravel, ici on le découvre d’une autre manière". Cette dame apprécie particulièrement le calme de la croisière : " c’est magnifique, il y a de l’air et du vent, les paysages sont somptueux ; c’est paisible, on est reçu comme des petits rois et des petites reines, merci la vie !"

Si vous souhaitez réserver une croisière promenade sur la Meuse visétoise au départ de l’Île Robinson, vous pouvez l’effectuer via le site : paysdeherve.be ; il ne vous en coûtera que 7 € par adulte, 5 € pour les 6 à 12 ans et 3 € pour les moins de trois ans.