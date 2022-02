Des crêpes sans lait, sans beurre et sans oeufs, c'est possible. Voici comment

Comment les végétaliens font-ils des crêpes ? A priori, se passer d'oeufs, de lait et de beurre semble impossible. Pourtant, à Saint-Georges, Marie Carreras fabrique et vend des crêpes sans aucun ingrédient animal. Alors comment fait-elle ?

Sa recette commence de manière très classique : "on commence par verser la farine, la fécule de maïs, le sucre, le sucre vanillé et la pincée de sel. On mélange un peu. On fait un petit puits." C'est maintenant que la préparation s'éloigne de ce que vous connaissez : "on incorpore le lait de soja à la vanille, on ajoute l'huile et un dernier ingrédient qui a un peu l'aspect du jaune d'oeuf, c'est de la protéïne de pois avec amidon de pois et agar-agar [un gélifiant ndlr]. Ca tient un peu mieux avec, mais la recette fonctionne aussi sans ce dernier ingrédient. L'idéal, c'est de laisser reposer la pâte à crêpes au moins deux heures ou toute une nuit si on en a la possibilité." Dans la poële, pas de beurre, mais de l'huile.

Marie est traiteur végétalien. Elle travaille, par conviction, sans aucun produit animal. Elle fabrique aussi des crêpes sans gluten. Là, il faut se passer de farine de froment, qu'elle remplace par de la farine de maïs, additionné de maïzena et de farine de riz : "là; la texture change un peu évidemment, elles doivent cuire un peu plus longtemps et elles sont plus fragiles, mais au niveau du goût pour une pâte à crêpes végétalienne et sans gluten, franchement, c'est intéressant."

Pour la Chandeleur, Marie a proposé à ses clients des box spéciaux-crêpes, avec de la pa^te à cuire à la maison ou des crêpes déjà cuites... qui lui ont demandé pas mal de travail puisqu'elle a dû en préparer cent quarante.