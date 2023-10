Des crèches intergénérationnelles pour le mieux-être des aînés et l’empathie des bébés.

"Les interactions sont constantes car on se promène beaucoup dans la résidence", explique Julie Peslier, directrice de cette micro-crèche. "On a aussi des résidents âgés qui ont choisi leur logement juste au-dessus pour entendre les enfants."

Des ateliers organisés deux fois par semaine s’appuient sur des jeux partagés à la crèche (construction, poupées), des séances de médiation animale ou d’éveil musical, mêlant enfants et personnes âgées.

Pour le psychologue clinicien parisien Jean-Luc Noël, spécialisé en gérontologie, ces rendez-vous n’ont rien d’anodin, à condition qu’ils soient réguliers. "Ces rencontres permettent aux personnes âgées de se remettre dans le tissu social, là où la vieillesse a tendance à casser les relations", explique-t-il.

"Cela mobilise leurs capacités d’attention, de concentration et favorise un mieux-être physique."

Du côté des enfants, la professeure de psychologie clinique à l’université Paris Cité Jacqueline Wenland, qui étudie ces échanges intergénérationnels, observe "une plus grande confiance et estime de soi, plus de patience, de compassion, de respect et d’empathie".