Des crèches fermées, le secteur de la petite enfance manifeste

Des crèches à nouveau fermées et des travailleurs à bout de souffle. Ce matin, les puéricultrices et autres employés du secteur de la petite enfance se croisent les bras. Ils manifestent contre le manque de personnel. Ce n’est pas la première fois. Une nouvelle manifestation est prévue au pied du cabinet de la ministre Bénédicte Linard. Une action qui en annonce d’autres.

"On manque de bras". Voilà, en résumé, le message du secteur de la petite enfance. Cela fait des mois qu’ils crient leur désarroi mais sans véritables avancées selon eux. Calogero Morina est représentant syndical CGSP à La Louvière. Là, les quatre crèches communales sont fermées ce matin. "Une puéricultrice qui doit tantôt répondre au téléphone, tantôt réceptionner les repas, tantôt répondre aux questions de parents ; il faut gérer tout ça avec des effectifs réduits".

Car la norme fixée par l’ONE est d’une puéricultrice pour 7 enfants. Une norme souvent dépassée surtout en cas de malade dans le personnel. Et cela a des conséquences. "Ça a des conséquences sur la qualité de l’accueil que l’on offre à ces enfants", précise le syndicaliste. A cela vient s’ajouter une autre problématique. "Il n’est pas rare de constater qu’une personne qui est à mi-temps et qui est dans ces jours OFF soit rappelée pour venir remédier aux absences".

A La Louvière on a proposé de fermer 30minutes plus tôt afin de récupérer du personnel. Des économies de bouts de chandelle qui cachent un problème plus large selon le syndicaliste. "Il y a un problème de financement systémique. Les réponses apportées jusqu’à aujourd’hui ont été insuffisantes. C’est un secteur qui a besoin qu’on lui apporte l’attention qu’il mérite".

Le secteur de la petite enfance va donc à nouveau faire entendre sa voix ce matin. En espérant des solutions rapides. Une autre manifestation est déjà prévue le 20 octobre prochain.