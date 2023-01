Des cours donnés dans deux yourtes à l’école spécialisée de Saint-Mard

Depuis quelques jours, Mike, Tatiana, Bryan et leurs camarades participent à certains cours dans des yourtes installées dans les jardins de leur école. Un changement de lieu qui ne semble poser aucun souci, bien au contraire ! "Moi je trouve que c’est une belle opportunité, car on s’amuse tous ensemble", explique Tatiana. "On se sent en paix, cela change d’être dans une classe en fait", nous confie Mike. "C’est plus tranquille, on discute mieux", ajoute Bryan.