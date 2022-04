Des cours de soutien durant les vacances pour se préparer au CEB

La commune de Saint-Josse organise durant les deux semaines de vacances des stages préparatoires au CEB, le Certificat d’Etudes de Base. Un stage destiné aux élèves des 6 écoles communales. 164 enfants sont inscrits. Chaque jour de 9h00 à 12h00, les élèves revoient les fondamentaux en français, mathématiques et en éveil (sciences, géographie et histoire). Afin d’obtenir un accompagnement le plus individualisé possible, "les enseignants-encadrants identifieront avec les titulaires de classe les difficultés des élèves inscrits" explique l’échevin de l’enseignement, Philippe Boikete.

Une attention particulière portée à la compréhension des consignes

Les révisions ne limitent pas aux matières traditionnelles. Les élèves sont aussi préparés au CEB. "On leur réapprend à bien lire les consignes", explique Raja Kharroubi, professeur de français qui donne de son temps durant les vacances. "Beaucoup d’élèves pourraient répondre aux questions sans trop de difficultés mais la condition c’est qu’ils comprennent les consignes et s’ils ne saisissent pas les mots et les interprètent mal, ils sont alors à côté de la consigne et ne répondent pas correctement. On leur explique aussi comment se déroule un CEB, on prend d’anciens modèles pour leur montrer comment cela se présente, …"

Les élèves sont aussi moins nombreux qu’en temps normal. Une dizaine par classe tout au plus.