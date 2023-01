Des couleurs et des senteurs en plein hiver : les hamamélis sont en fleurs à Kalmthout

Les fleurs sont jaunes, orange ou rouges sur des branches nues. Elles répandent généreusement leur parfum à la fois doux et citronné dès que les températures sont agréables. Les hamamélis (Hamamelis x intermedia) sont des arbustes rencontrant de plus en plus de succès. La collection de l’Arboretum de Kalmthout est la plus grande de toute l’Europe et comporte certains des spécimens les plus anciens. Dès le début de la floraison, les visiteurs sont nombreux à suivre le parcours fléché permettant d’admirer les plus beaux spécimens.