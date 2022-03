Des cosmonautes russes aux couleurs du drapeau ukrainien à leur arrivée à l’ISS ? "Parfois, du jaune est juste du jaune"

Jaune et bleu : ce sont les couleurs du drapeau ukrainien, et celles des tenues que portaient les trois cosmonautes russes arrivés à l’ISS ce vendredi 18 mars. De quoi donc se questionner sur une possible intention de ces hommes de montrer leur soutien aux Ukraniens, alors que la Russie a lancé l’invasion du pays depuis presque un mois, et est sous le coup de nombreuses sanctions internationales.

Alors que des photos de ces cosmonautes de jaune et bleu vêtus circulaient sur internet, l’agence spatiale russe Roscosmos a mis les choses au clair sur sa chaîne Télégram, rapporte Reuters : "Parfois, le jaune est juste du jaune." Et de préciser que ces couleurs sont en fait celles de l’Université dont sont originaires les trois cosmonautes, l’Université technique d’État de Moscou-Bauman. Cette tenue de vol a été confectionnée il y a six mois, précise Roscomos.

Lors d’une conférence de presse, le commandant de la mission, Oleg Artemyev, a lui rappelé que "chaque équipage doit choisir une couleur différente. En vérité, nous avions accumulé beaucoup de tissu jaune, il fallait donc l’utiliser. C’est pourquoi nous devions porter des combinaisons de vol jaunes."