Des cosmétiques senteur plastique

Combien existe-t-il de synonymes pour "ça sent mauvais"? On a l’embarras du choix. Et pour éviter de se l’entendre dire, on a aussi l'embarras du choix de parfums, savons, déos, lingettes et cosmétiques dans les grandes surfaces.

Ces produits d’hygiène sont vendus avec emballage et suremballage. Et l’air de rien, nos salles de bains qui fleurent le "jasmin et jojoba" sont devenues des nids à crasses, des bouillons de plastique.

Oui, mais... S’il s’agit de plastiques "végétaux", "océaniques" ou "biodégradables"? Alors on sort du pétrin? Du pétrole?

Et si on recycle les flacons vides… Ça compense?

Cet épisode d'"Après nous, les mouches?" a posé ces questions. Ce podcast parle des atouts du recyclage et de ses limites. De promesses trop reluisantes des plastiques "bios". Du changement qui bruisse dans les habitudes. De la quête de fierté d’une jeune Liégeoise aux racines au Congo.

"Après nous, les mouches?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, disponible sur Auvio et vos plateformes habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique: celui qui dit "après moi, les mouches!" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec, "Après nous les mouches"

Avec Malou Lourtie (Kiburi), Carl Dufour (Bruxelles Propreté), Ariane Godeau (Bruxelles Environnement), Enora Régnier (Plastic Soup Foundation) et de jeunes Liégeoises en vadrouille.

