Des cosmétiques anti-gaspi pour une routine plus responsable.

Lutter contre le gaspillage tout en profitant d'une routine beauté responsable et naturelle. Le concept est aussi innovant que malin et il est aujourd'hui développé par de nombreuses marques de cosmétiques.

En quête d'une routine beauté plus respectueuse de l'environnement et de la santé, les consommateurs tentent de limiter autant que possible les formules à rallonge. Un phénomène amplifié par la pandémie de Covid-19 et qui persiste depuis la sortie du dernier confinement avec l'émergence de labels qui inscrivent la naturalité au cœur de leur ADN et l'introduction de gammes de soins plus responsables chez les marques installées. Certains acteurs de la cosmétique vont encore plus loin en se tournant vers les déchets et invendus pour proposer des routines beauté qui permettent en prime de lutter contre le gaspillage.