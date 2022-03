Des coraux hawaïens semblent mieux résister au réchauffement climatique.

Durant 22 mois, des chercheurs de l'université d'État de l'Oregon (États-Unis) ont observé la capacité de résistance de coraux situés sur l'île d'Hawaï face à l'acidification des océans. Quatre réservoirs différents ont été mis en place, avec de l'eau plus ou moins chaude et plus ou moins acide, afin de reproduire le plus fidèlement possible les conditions de vie de ces récifs.

"Nos réservoirs étaient à l'extérieur sous la lumière naturelle et comprenaient des pompes qui simulaient le flux d'eau naturel. Ils étaient remplis d'eau de mer pompée directement depuis un récif voisin et comprenaient du sable, des rochers, des poissons, des algues, des crustacés et d'autres organismes en plus des coraux", précise dans un communiqué Rowan McLachlan, chercheuse postdoctorale à l'université d'État de l'Oregon, qui a dirigé l'étude.